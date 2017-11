Roma, tesoretto Sanabria: ecco il piano di Monchi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato dal portale Estadio Deportivo, la Roma ha intenzione di riscattare Antonio Sanabria dal Betis Siviglia, autore già di 6 gol quest'anno. Monchi sta pensando di esercitare la clausola di 11.5 milioni per riportare nella Capitale il calciatore per poi rivenderlo e guadagnare altri soldi.