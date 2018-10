Roma, test positivo per Florenzi: titolare contro il Napoli da ala

© foto di Federico Gaetano

Come riportato da Sky Sport, Alessandro Florenzi è a disposizione per la partita di questa sera, Napoli-Roma. Il numero 24 giallorosso ha svolto un test fisico, con esito positivo, questa mattina per accertare le sue condizioni. Secondo l'emittente satellitare, inoltre, Florenzi partirà da titolare nel tridente offensivo, con Santon confermato ieri.