Roma, test prima del Napoli per Mancini: solo all'ultimo si capirà se potrà giocare titolare

Fonseca ha recuperato Gianluca Mancini per la partita contro il Napoli ma la sua presenza dal primo minuto è tutt'altro che scontata. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, il difensore non farà un provino prima dell'inizio della sfida, per capire le sensazioni riguardo le condizioni dopo il problema all'adduttore che lo ha costretto ad uscire in anticipo dalla partita vinta contro il Parma.