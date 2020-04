Roma, Tetê per sostituire Under: ecco chi è l’Uragano di Donetsk

vedi letture

Molto probabilmente Under sarà tra i sacrificati della prossima estate. La Roma ha bisogno di entrate per aggiustare i conti e dopo l’exploit a destra di Zaniolo e il rendimento altalenante del turco, una sua cessione non viene vista come impensabile a Trigoria. Fonseca, neanche a dirlo, il sostituto lo ha individuato nella sua vecchia casa, lo Shakhtar. Stiamo parlando di Tetê, esterno destro, brasiliano, 20 anni compiuti da poco e ritenuto da molti addetti ai lavori un altro gran bel prospetto. Soprannominato "Hurricane" nella sua terra natale, Tetê non ha mai giocato una partita nella prima squadra del Gremio (che detiene il 15% sulla rivendita) prima di essere acquistato dallo Shakhtar per dieci milioni di euro all'inizio di marzo scorso. Grazie alle gare del Brasile nella Coppa Sudamericana Under 20 all'inizio del 2019, si è distinto come una potente arma d'attacco, e di fatto non è passato molto tempo prima che arrivasse in Europa.

L’impatto con il calcio dei grandi è stato più che positivo. In 18 partite nel campionato ucraino ha messo a segno 4 gol e altrettanti assist. Ha trovato la via della rete anche in Champions dimostrando di saper stare su palcoscenici internazionali. Nello schema di Fonseca sarebbe perfetto viste le sue qualità: dotatissimo quando ha palla tra i piedi e estremamente veloce senza, discreto feeling con la porta, mentre l'unico problema di Tetê è la sua prevedibilità nel cercare costantemente di cambiare piede, ma visti i suoi 20 anni ci si può lavorare.