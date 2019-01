Roma, Thiago Mendes il prescelto? Monchi non molla la presa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma, scrive il 'Corriere dello Sport', non molla la presa per il centrocampista del Lille Thiago Mendes. Il calciatore brasiliano classe '92 sembra essere il prescelto di Monchi per la linea mediana, anche perché il club francese ha la necessità di vendere entro luglio per rientrare dalle gravi difficoltà economiche che sta attraversando.

La prima offerta è stata in prestito con diritto di riscatto. Al calciatore, si legge, sono interessati anche Chelsea, Wolfsburg e Schalke 04.