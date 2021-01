Roma, ti mancano i gol di Dzeko nei big match: solo 5 reti in 17 partite

Fonseca ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra dopo il pari con l’Inter all’Olimpico. Da questa mattina tornerà ad allenarsi a Trigoria in vista del derby di venerdì e le riflessioni post scontri diretti ormai sono le solite. Contro le big del campionato la squadra giallorossa non raccoglie quanto vorrebbe e nelle diciassette partite disputate dall’arrivo di Fonseca le vittorie sono appena 3, poi sette pareggi e altrettante sconfitte. Numeri che , ad oggi, non permettono di posizionare la Roma in un’eventuale lotta al vertice perché ogni qualvolta che si alza l’asticella manca sempre qualcosa. Domenica con i nerazzurri, ad esempio, non c’è stato il blackout visto a Bergamo, ma l’assenza che si è sentita di più è stata quella di Edin Dzeko. Non dal campo, perché il nove bosniaco era presente, ma dall’area di rigore si. Negli 89 minuti in campo è stato annullato da de Vrij, ma non è la prima volta che succede soprattutto nei big match. Dall’arrivo di Fonseca, infatti, sono appena cinque le reti del bosniaco nelle diciassette partite contro le big della Serie A e solamente una volta un suo gol ha contribuito alla vittoria. Era la gara con il Milan nel girone d’andata della passata stagione e a più di un anno di distanza da quel match non è riuscito a incidere sotto porta contro compagini di pari o superiore livello. Ci ha provato segnando quest’anno contro Milan e Atalanta, ma senza mai andare oltre il pari di San Siro.

Insomma, quando il gioco si fa duro Dzeko, come tutta la Roma, sembra nascondersi un po’. E anche il paragone con i suoi colleghi lo vede in debito. Da Immobile a Ronaldo, passando per Ibrahimovic e Lukaku: tutti hanno fatto meglio del nove giallorosso. Sul trono c’è Cristiano che dovrà recuperare la gara con il Napoli di quest’anno, ma dalla scorsa stagione in sedici scontri diretti ha segnato ben 12 volte. Subito sotto c’è Zlatan che, a differenza degli altri attaccanti citati, ha giocato quasi la metà dei big match (9), andando in gol altrettante volte. Stesso numero di reti anche per Immobile, ma in 17 sfide. Poi chiudono Lukaku (7 reti) e Dzeko (5). Venerdì contro la Lazio il bosniaco può provare a migliorare questa statistica e regalare alla Roma la prima vittoria di stagione contro una squadra della parte sinistra della classifica. Un successo sarebbe fondamentale per i giallorossi visto che nella stessa giornata si giocherà anche Inter-Juventus, occasione troppo ghiotta per non provare a prendere punti a entrambe o almeno a una delle due.