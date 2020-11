Roma, Tiago Pinto sprovvisto della qualifica di ds: ecco perché ha firmato con un altro ruolo

Il Messaggero di oggi spiega il motivo per cui Tiago Pinto è stato presentato e ufficializzato dalla Roma col ruolo di direttore generale, nonostante dal 1° gennaio ricoprirà quello di nuovo direttore sportivo del club giallorosso. Il portoghese non ha la qualifica di direttore sportivo perché pur lavorando al Benfica, il volto ufficiale dei lusitani era quello di Rui Costa e dunque non aveva bisogno del ruolo. Adesso dovrà effettuare il corso da ds a Coverciano per ricoprire ufficialmente questo ruolo e nel frattempo svolgerlo ugualmente ma con il ruolo di dg.