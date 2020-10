Roma, tiene banco il futuro di Calafiori: la Fiorentina è pronta ad offrire 8 milioni

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i nodi da sciogliere in casa Roma c'è quello relativo al rinnovo di Riccardo Calafiori, il terzino-gioiello che Fonseca ha fatto debuttare a Torino contro la Juventus nell’ultima giornata dello scorso campionato. La scadenza datata 2022 è minacciosa, e sicuramente lo stipendio di soli 60.000 euro non può soddisfare il suo procuratore, Mino Raiola, che nel frattempo ha messo sul piatto alcune offerte importanti. La più concreta di queste sarebbe proprio quella della Fiorentina, pronta a offrire 8 milioni ai giallorossi. Ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Per trattenerlo nella capitale, la Roma ha offerto 400.000 euro più bonus per cinque anni, Raiola chiede più del doppio per un accordo più breve.