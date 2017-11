Roma tiene d'occhio Sanabria. Il paraguayano: "Per ora penso al Betis"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tonny Sanabria, attaccante del Betis in orbita Roma (i giallorossi hanno il diritto di recompra sul paraguayano) ha parlato a Canal Sur Radio: "Sono felice al Betis e a fine stagione si vedrà. Non sto pensando al contratto, penso a lavorare e al presente, cercando di migliorare e aiutare la squadra. L'anno scorso non avevo continuità per una pubalgia. Dopo l'operazione sto molto meglio". Classe 1996, Sanabria ha segnato 7 reti nelle prime 10 giornate di campionato.