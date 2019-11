Roma, tifosi derubati nel corso delle perquisizioni ai tornelli in Turchia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è stata una trasferta serena per i molti tifosi della Roma che hanno deciso di seguire i giallorossi in Turchia per la partita di Europa League contro il Basaksehir. Secondo quanto riportato da Teleradiostereo, ad alcune persone sono state sottratte monete, powerbank e addirittura rossetti e lucidalabbra che poi alla fine della partita non sono stati restituiti ai proprietari. Anche sui social sono stati diversi i commenti indignati nei confronti della disparità di trattamento da parte delle forze dell'ordine rispetto al pubblico turco.