Roma, tifosi pazzi di Boga: “Può essere il nuovo Salah” e Petrachi ci pensa

vedi letture

Con Under e Kluivert tra i possibili partenti della prossima stagione, la Roma avrà bisogno di due esterni. I nomi fin qui fatti sono diversi: da Tetè a Taison, passando per Pedro e Boga. Proprio quest’ultimo nelle ultime ore è diventato di maggiore attualità. Il fratello, anche agente del calciatore, è stato fin troppo chiaro nei giorni scorsi: “Jeremie vuole un club di prima fascia. Via dal Sassuolo? Non posso dire che resterà il prossimo anno”. Parole che non hanno fatto piacere alla dirigenza neroverde e che invece hanno moltiplicato l’interesse dei club dopo l’exploit di quest’anno in Serie A. Il Chelsea, comunque, vanta un diritto di ricompra a 15 milioni, ma difficilmente lo eserciterà e questa situazione lo rende molto simile a Salah. Stesso ruolo, stesso successo al primo anno in Italia e considerato uno scarto dei Blues. L’egiziano poi arrivò nella Capitale, per Boga è ancora presto per dirlo.

Certo i tifosi ne sarebbero entusiasti come come si legge sui social. In molti scrivono “Sarebbe un ottimo acquisto” e altri intravedono le similitudini con Salah: “Dal Chelsea abbiamo preso un loro scarto poi diventato un campione straordinario. Proviamoci, non si sa mai”. C’è anche chi pensa al colpo in prospettiva: “Ha molti margini di crescita” e chi non perde l’occasione per criticare la proprietà Pallotta. “Quando se ne andrà potremo sperare che la Roma torni a vincere”. L’eventuale acquisto del francese metterebbe comunque d’accordo tutti, ma serviranno almeno tra i 25 e i 30 milioni.