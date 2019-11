Roma, Tonali per il presente e il futuro: Friedkin può dare una mano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mentre proseguono i contatti per l'ingresso nella Roma dell'imprenditore californiano Dan Friedkin, ci si interroga sul valore dei 150 milioni di euro che dovrebbero arrivare con questo aggiornamento della società. L'arrivo dello statunitense non servirà per comprare i grandi nomi internazionali, ma per trattenere i giovani con maggiore talento come Zaniolo e Pellegrini e puntare sull'acquisto di giovani italiani che possano fare le fortune della squadra nell'attualità e nel futuro. Due nomi su tutti vengono presi in considerazione: Tonali e Castrovilli. A riportarlo è il Corriere di Roma.