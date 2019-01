Roma-Torino 1-0, vantaggio giallorosso grazie al gran gol di Zaniolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma in vantaggio grazie a un grande gol di Niccolò Zaniolo! Il centrocampista offensivo della Roma raccoglie un cross e conclude verso la porta del Toro trovando un primo grande intervento di Sirigu, poi da terra, controlla di destro e in spaccata calcia potente col mancino alle spalle del portiere granata per il vantaggio della squadra di Di Francesco. Siamo al 15' del primo tempo.