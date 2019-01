© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

El Shaarawy riporta la Roma in vantaggio! L'italo-egiziano, che ha iniziato la partita in panchina subentrando a Under al 5', sfrutta un assist strepitoso di Pellegrini al centro dell'area di rigore, battendo Sirigu con un destro al giro sul secondo palo. Sesta rete in campionato per l'attaccante, sempre più capocannoniere giallorosso in Serie A.