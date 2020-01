© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Impresa del Torino che sbanca l'Olimpico di Roma. 2-0 il punteggio in favore dei granata, maturato grazie alla doppietta di Belotti. Una gara dai ritmi altissimi, con il Torino capace di soffrire e colpire in contropiede. La Roma inizia il 2020 con una sconfitta e perde terreno rispetto alla Lazio, oggi vittoriosa a Brescia.

PAULO FONSECA 5.5 - Conferma l'undici che aveva rifilato 4 reti alla Fiorentina e l'inizio della sfida è decisamente incoraggiante per i giallorossi. La squadra crea, tiene in mano il pallino del gioco, ma non riesce a trovare la via del gol. Manca quel pizzico di cattiveria in zona gol, anche se Sirigu è stato determinante. Ritrova Mkhitaryan, ma se l'ex Arsenal sembra ancora lontano dalla forma migliore. Manda in campo Kalinic nei minuti finali ed il croato aiuta la squadra a restare alta: forse, vista la brutta prestazione di Dzeko, avrebbe potuto azzardare prima il cambio.

WALTER MAZZARRI 7 - Prepara una gara tatticamente perfetta: sceglie De Silvestri e Djidji al posto degli squalificati Ansaldi e Bremer, davanti ancora Berenguer e Verdi a supporto di Belotti. Il Torino soffre di squadra, tiene benissimo in difesa e colpisce in contropiede. Belotti torna al gol con una perla nel recupero del primo tempo. La chiave della gara è il pressing di Rincon e Aina su i due registi della Roma.

