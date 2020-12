Roma-Torino, la moviola della Gazzetta affossa Abisso: "Secondo giallo su Singo inesistente"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio al pessimo arbitraggio del signor Abisso in Roma-Torino, con una lunga moviola ad hoc che spiega anche il 4 in pagella: "Quasi 80 minuti giocati in 10 sono un fattore decisivo nella lettura della partita" sottolinea la rosea prima di leggere i singoli episodi. Il primo giallo a Singo viene definito corretto perché l'entrata su Mkhitaryan è "effettivamente in ritardo" mentre la valutazione sul secondo giallo è molto più approfondita. "Singo sfiora Spinazzola che va a terra in maniera molto accentuata ma il contatto non sembra così deciso" l'arbitro però non ha dubbi ed espelle ma "il provvedimento è troppo duro e condiziona il match". Ma non basta ad Abisso che poi sul gol di Mkhitaryan non ravvede una scarpata di Mancini su Belotti con il difensore romanista che era anche già ammonito. Il VAR non aiuta perché non lo segnala. Al 43' infine arriva un rigore per fallo di Bremer su Dzeko che però inizia fuori e si conclude in area, lasciando molti dubbi sul penalty.