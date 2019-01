Roma-Torino, le formazioni ufficiali: Dzeko contro Belotti. C'è Karsdorp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko vince il ballottaggio con Schick e scende in campo dal 1' come era già accaduto nell'ultima partita del 2018 contro il Parma. Occasione in chiave giallorossa anche per Karsdorp, alla seconda gara da titolare in Serie A in questa stagione. In casa Torino, in difesa Lyanco ha la meglio e parte titolare mentre Ansaldi viene schierato nell'insolito ruolo di interno a causa delle tante assenze nella rosa di Mazzarri, compresa la squalifica di Meité. In avanti occasione per Parigini. Ecco di seguito le formazioni ufficiali della sfida che apre la prima giornata del girone di ritorno del campionato italiano:

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lorenzo Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

Torino (3-4-3): Sirigu; Djidji, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Ansaldi, Aina; Falque, Belotti, Parigini