Roma-Torino, le formazioni ufficiali: Under sfida Edera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il sito ufficiale delle squadre, sono state rese note le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle ore 17.30 nella sfida di Coppa Italia tra Roma e Torino. Tanto turn-over per Di Francesco, mentre Mihajlovic cambia meno le carte in tavola e schiera Niang e Belotti in attacco:

ROMA (4-3-3): Skorupski; Bruno Peres, Moreno, Juan Jesus, Emerson Palmieri; Gerson, Gonalons, Strootman; El Shaarawy, Schick, Under.

A disposizione: Becker, Romagnoli, Nainggolan, Pellegrini, Perotti, Dzeko, De Rossi, Fazio, Nura, Florenzi, Manolas, Castan.

Allenatore: Di Francesco.

TORINO (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, Lyanco, Moretti, Molinaro; Acquah, Obi, Valdifiori; Edera, Belotti, Niang.

A disposizione: Ichazo, Sirigu, Baselli, Burdisso, Falque, Gustafson, De Luca, Berenguer, Barreca, Boyè, Nkoulou, Rincon.

Allenatore: Mihajlovic.