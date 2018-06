Roma-Torino, ultimatum a Bruno Peres: c'è l'accordo tra i club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ritorno di Bruno Peres (28) al Torino conquista spazio sulle colonne di Tuttosport, che scrive come la Roma abbia intimato al brasiliano di accettare l’offerta granata, altrimenti rischia di finire ai margini. Oggi la fumata bianca o il rinvio dell'affare, mentre le due società sono già d'accordo sulla base di un prestito per un milione, con riscatto obbligatorio (per altri sette milioni) alla 25ª presenza dell’esterno in granata.