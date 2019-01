Roma-Torino, Under si ferma subito per infortunio: entra El Shaarawy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Venticinquesimo infortunio muscolare in stagione per la Roma. Cengiz Under si ferma dopo soli quattro minuti a causa di un dolore acuto accusato al quadricipite sinistro al primo vero scatto nella partita contro il Torino. Al suo posto entra Stephan El Shaarawy, al rientro anche lui da qualche acciacco accusato nelle ultime settimane.