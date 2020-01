© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non è ancora al meglio, ma è pronto per essere convocato". La Roma ritrova Bryan Cristante, la conferma arriva direttamente da Paulo Fonseca, allenatore giallorosso la cui conferenza stampa si sta svolgendo in questi minuti , alla vigilia della gara contro la Juventus. Il centrocampista ex Atalanta rientrerà così in lista a quasi tre mesi dall'ultima volta, il 20 ottobre, quando giocò 7 minuti contro la Sampdoria.