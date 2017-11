Roma, torna di moda Mahrez: adesso costa meno di 30 milioni

© foto di Imago/Image Sport

Torna di moda il nome di Riyad Mahrez per la Roma. In estate Monchi ha inseguito a lungo l'esterno del Leicester ma poi non se n'è fatto di nulla a causa della richiesta troppo alta del club inglese. In inverno le cose potrebbero però cambiare visto che dopo il deludente avvio di stagione il prezzo del suo cartellino è adesso inferiore ai 30 milioni di euro. Sull'algerino è però forte l'interesse del Marsiglia di Rudi Garcia. A riportarlo è Leggo.