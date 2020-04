Roma, torna il "Lupetto" di Gratton sulla maglia da trasferta della prossima stagione

vedi letture

In un momento di grande incertezza come quello che sta vivendo ora il mondo del calcio, almeno su un punto la Roma sembra aver messo d’accordo tutti i suoi tifosi. Stiamo parlando dei kit della prima squadra della prossima stagione. Se le anticipazioni sulla prima maglia con il richiamo allo storico design “ghiacciolo” del ’79-’80 erano piaciute, lo stesso probabilmente si potrà dire sullo stile della maglia da trasferta. Le prime indiscrezioni lanciate da footyheadlines parlano del ritorno dello storico “Lupetto”. Il colore utilizzato dovrebbe essere l’avorio, mentre stemmi, sponsor, nome e numero saranno rosso scuro in modo da risaltare sul bianco della divisa.

Insomma, nel nuovo kit della Roma ci sarà una forte componente passata e con il “Lupetto”, l’omaggio al suo ideatore è chiaro. Piero Gratton, scomparso lo scorso 3 aprile, viene ricordati dai tifosi giallorossi proprio per l’ideazione di quel lupetto utilizzato tra il 1978 e i primi anni del anni 80. All’epoca rappresentò un fattore di rottura della tradizione, per poi, invece, diventare un elemento evocativo proprio della tradizione stessa. “Il lupetto – ha detto in un’intervista concessa nel 2012 ad asroma.it - doveva essere un simbolo quasi elementare, un’impronta nata dalla necessità di riprodurre il logo ovunque, anche su una matita. E’ questa sua semplicità a renderlo quasi inaffondabile, senza tempo”.