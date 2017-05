Roma, tornano le sirene inglesi per Salah. C'è il Liverpool

© foto di Federico Gaetano

Il Liverpool ha messo gli occhi su Mohamed Salah, secondo quanto riportato da Il Messaggero. L'attaccante egiziano, protagonista in queste due stagioni con la maglia della Roma, è tornato a muovere il mercato inglese. Parentesi già vissuta in Premier League e nemmeno troppo positiva, con la maglia del Chelsea dove l'egiziano ha giocato appena 19 partite in un anno e mezzo fra campionato e coppe.