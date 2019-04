© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Toto-panchina per la Roma. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, sono in rialzo le quotazioni di Gennaro Gattuso, anche se il favorito rimane Maurizio Sarri. Per quanto riguarda Ringhio, ovviamente tutto dipenderà dalla qualificazione (del Milan o della Roma, peraltro) alla prossima Champions League e dalle intenzioni sia dell'ex centrocampista che dalla dirigenza rossonera.