Roma, Totti: "Allenatore? Ho sentito solo Conte. Non passo per stupido"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la conferenza stampa di oggi di addio alla Roma, Francesco Totti ha parlato anche delle sue trattative per l'allenatore fatte nelle ultime settimane: "L'unico allenatore che ho sentito è stato Antonio Conte, il resto è tutta fantascienza e io per stupido non ci passo. Tutte le cose che fanno passare corrisponde allo zero per cento di verità".