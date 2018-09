Roma, Totti: "Col giusto spirito possiamo mettere in difficoltà il Real"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A due giorni dal match del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, Francesco Totti, ex capitano e dirigente della Roma, ha detto la sua sulla gara che darà il via alla nuova avventura in Champions della compagine di Eusebio Di Francesco: "A Madrid sappiamo tutti che lo stadio è diverso dagli altri. Affrontando il Real al primo match, magari riusciremo a fare una grande partita. Anzi, sono sicuro che faremo una grande partita perché abbiamo la squadra per farlo. Anche se loro sono dei marziani. Servirà tranquillità e il giusto spirito. Servirà serenità anche se sappiamo che affrontiamo la miglior squadra della Champions. Storicamente, però, le volte che ci siamo incrociati anche noi gli abbiamo creato qualche problema".