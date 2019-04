Roma, Totti: "Conte tra i migliori d'Europa. Ma pensiamo alla Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Totti, dirigente della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cagliari: "Penso che il mister abbia scelto la formazione migliore, tutta la settimana ha visto allenarsi i giocatori e ha messo in campo i migliori 11. Pastore ha la possibilità di far vedere le sue qualità. Lo abbiamo sempre aspettato, speriamo possa darci il massimo. Shick bocciato? È una scelta, non si va in campo in 12".

Hai novità su Conte? "In queste ultime settimane se ne sta parlando moltissimo. Noi abbiamo mister Ranieri, penso che dobbiamo portargli rispetto fino alla fine. Poi valuteremo tutti insieme se sarà lui l'allenatore o un altro. Dobbiamo centrare l'obiettivo della Champions, non mi sembra corretto parlare di altri allenatori".

Ma lo hai incontrato? "No, solo l'avvocato della Roma (ride, ndr)".

Sembra esserci la stessa euforia che ci fu con Capello. "Antonio Conte è uno degli allenatori più forti d'Europa. Qualunque squadra farebbe follie. Ci sono parecchie squadre su di lui, è normale che quando puoi avere un allenatore simile hai un progetto vincente. Non dico che questi allenatori hanno carta bianca, ma hanno tanto per poter far bene".

Questa rosa è così debole? "La squadra è una delle prime quattro in Italia, ma ogni anno c'è sempre da cambiare qualcosa. Poi sarà il mister a decidere quali giocatori potranno rimanere o chi dovrà andare via. Se un giovane non riesce ad interpretare subito il gioco poi fa più fatica. Zaniolo? Diciamo che è partito con il piede giusto. C'è un contratto, va più che bene. Vi ricordo che le cose si fanno sempre in due, vediamo".