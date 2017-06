Roma, Totti dirigente: oggi possibile contatto con Monchi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha salutato la Roma un mese fa dopo una vita con la maglia giallorossa cucita addosso, ma Francesco Totti è pronto a entrare nella società giallorossa nelle vesti di dirigente. Il Messaggero fa sapere che l'ormai ex capitano è rientrato in Italia dopo la vacanza a Mykonos, in giornata potrebbe vedere Monchi per discutere di un ruolo nella dirigenza capitolina.