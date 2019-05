Roma, Totti e i dubbi sul futuro. Ma Pallotta lo vuole come direttore tecnico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sta per iniziare l'ultima settimana di Daniele De Rossi da giocatore della Roma, il cui addio potrebbe non essere l'unico. Da un capitano ad un ex tale: Francesco Totti chiederà un chiarimento con il presidente Pallotta dopo due anni passati a svolgere un ruolo da dirigente in maniera piuttosto marginale. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Repubblica, il patron giallorosso non vorrebbe privarsi di Totti e starebbe pensando di affidargli la direzione tecnica, carica ufficiale una volta prelevato Petrachi come ds dal Torino.