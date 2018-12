Roma, Totti furioso: "VAR vergognoso, Fabbri guardava un'altra partita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Totti, dirigente della Roma, ha commentato così il 2-2 contro l’Inter a Sky Sport: “E’ stata una partita giocata a viso aperto tra due grandi squadre che hanno creato tantissimo. Pali, rigori non dati e tante alte cose. E’ stata sicuramente eccitante da vedere. Rigore su Zaniolo? Io sono venuto solo per quello (ride, ndr). C’è poco da ridere. Ci chiediamo come il VAR non riesca a vedere un fallo del genere. E’ una vergogna. Che ci stanno a fare?! Perché non intervengono loro pubblicamente a dare una spiegazione? Rocchi poi ha fischiato pure fallo a sfavore, Fabbri in cabina stava vedendo evidentemente un’altra partita. E’ impossibile andare avanti così. Non stiamo cercando alibi - prosegue - questo episodio ha cambiato la partita. Poi diventa difficile rimontare contro una squadra forte come l'Inter".

Sulla prestazione di Zaniolo: "Sembra un veterano, gioca con facilità. Sta dimostrando il proprio valore a suon di prestazioni, è esplosivo, ha forza e tecnica. Tutti i mezzi per diventare un grande giocatore. Empatia con i tifosi? C'è sempre, i tifosi vogliono sempre il massimo dalla squadra. Diciamo bravi ai ragazzi per la qualificazione in Champions. La stagione è lunga, centreremo i nostri obiettivi".

Sul futuro: "Fino ad oggi il nostro campionato non è stato da grande squadra, con troppi alti e bassi. Aver raggiunto gli ottavi di finale è un bel passo in avanti. Vogliamo dimostrare di essere forti, il mister starà cercando di trovare la soluzione migliore per uscire fuori da questa situazione. Ripartiamo da oggi".