Roma, Totti: "Grazie per gli auguri. L'affetto per affrontare la nuova tappa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso un post sul suo profilo Facebook Francesco Totti ha voluto ringraziare tutti coloro che lo seguono sui social per gli auguri e per l'affetto dimostratogli in questo primo anno passato sul web: "È passato un anno da quando ho deciso di aprire i miei social. Volevo stare vicino ai miei tifosi, sentire il vostro affetto, far sentire la mia voce, raccontarvi qualcosa di mio. È andata molto meglio di quanto mi aspettassi: mi avete riempito di messaggi, mi avete trasmesso le vostre emozioni, ho toccato con mano il vostro amore e mi state aiutando ad affrontare questa nuova tappa della mia vita. Grazie a tutti voi per gli auguri di compleanno e per avermi regalato così tante gioie ed emozioni". Questo il messaggio dell'ex capitano giallorosso.