Roma, Totti: "Ho realizzato un sogno indossando una sola maglia"

Subito dopo aver ricevuto il President’s Award, Francesco Totti ha parlato così dal palco in cui stanno per avvenire i sorteggi per la prossima Champions League: "Ringrazio il presidente, sono onorato e questo premio è molto importante per me. Sono orgoglioso per quanto fatto in questi 25 anni di carriera, ho realizzato un sogno indossando una sola maglia".