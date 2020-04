Roma, Totti: "Il giorno del mio addio lo metto davanti al Mondiale e allo Scudetto"

vedi letture

Ospite di Sky, Francesco Totti, ex capitano della Roma, parla di tanti temi legati alla sua carriera e al rapporto con Alessandro Del Piero, intervenuto anche lui in diretta e poi raggiunto anche da Paolo Maldini e Javier Zanetti: "Uscire tra gli applausi da San Siro o comunque da uno stadio che non è il tuo è una cosa diversa. Far contenti i tifosi, gli appassionati, per noi è motivo di orgoglio".

Hai il rimpianto di non aver mai vinto il Pallone d'Oro?

"Il Pallone d'Oro è un premio che tutti i giocatori vorrebbero, ma io rispetto ad Alex avevo meno possibilità, giocando a Roma. Non tutti gli anni abbiamo avuto la possibilità di giocarci lo Scudetto o la Coppa Campioni".

Vi è capitato di chiedere all'altro un po' di clemenza ai difensori avversari?

"Parlavamo direttamente coi difensori (ride, ndr)"

Domanda di Buffon: c'è un posto nella Nazionale Legends? Voglio vincere un altro Mondiale.

"Non c'hai niente da fa eh? Ti aspettiamo a braccia aperte".

Vi sarebbe piaciuto giocare insieme? Potevate coesistere?

"Siamo due giocatori simili ma allo stesso tempo diversi, il mister aveva tantissime possibilità ma non le hanno viste e hanno deciso sempre di metterci in concorrenza".

Nel Mondiale 2006, la competizione si è intromessa nella vostra amicizia?

"Non sarà una partita o una scelta di un allenatore a mettersi in mezzo alla nostra amicizia".

La giornata dell'addio alla Roma: una onda emotiva difficile da raccontare.

"Per me è stata una giornata abbastanza particolare, non pensavo che la gente potesse arrivare fino a questo punto: è stata una giornata davanti allo Scudetto e al Mondiale, è difficile trovare le parole, non ci saranno mai. Fare quel giro di campo è stata la cosa più bella, quello è amore tra me e loro e nessuno potrà mai levarmelo".

Cosa vuol dire lo sport per te?

"Lo sport è sempre stata la mia passione, sin da bambino ho sempre sognato di diventare professionista. Questo è un gioco di squadra, di un gruppo, che si aiuta e va in campo per aiutare tutti e lavorare insieme. Ti fa stare bene".

Ad un giovane, da capitano, cosa consiglieresti?

"Non è facile portare la fascia di capitano, ci vuole forza, coraggio e rispetto per tutti i compagni. Va onorata in tutto per tutto, essere sempre a disposizione".

Che capitano è stato per voi Maldini in Nazionale?

"Esemplare".

Un episodio con Maldini che ti ha fatto ridere?

"Quando gli ho detto che avrei fatto il cucchiaio in Nazionale, contro l'Olanda: mi ha guadato come se fossi matto (ride, ndr)".

Puoi raccontarci un episodio che riguarda Gigi Riva:

"Una persona straordinaria, sempre a disposizione, pronto per qualsiasi battaglia, è stato un punto di riferimento e lo ringrazieremo per sempre. È un eroe del calcio mondiale".