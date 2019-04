© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Francesco Totti rischia di rimanere fuori dalla stanza dei bottoni della Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'ex capitano giallorosso, dopo aver preso in mano la trattativa per il ritorno di Ranieri in panchina il giorno dopo l'esonero di Di Francesco, il dirigente non ha più preso iniziative e con Massara che va verso la conferma nel ruolo di direttore sportivo, Totti rischia di non avere poteri nell'immediato futuro.