Roma, Totti: "Juve fuori concorso, noi lottiamo per la zona Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Roma Radio dell'inizio di campionato della squadra: "Questo è un momento particolare. Nessuno si sarebbe aspettato questo inizio di stagione. Sono tre partite comunque, non possiamo dare la colpa a qualcuno dopo tre partite. Il campionato è lungo, bisogna essere realisti. La Juve fa un campionato a parte. Noi facciamo il campionato con Milan, Inter, Napoli e Lazio. Facciamo un altro campionato, la Juve è fuori concorso. Le aspettative dovevano essere altre. Normale che, vedendo la scorsa stagione, si voglia migliorare ma per migliorare bisognerebbe andare in finale di Champions e vincere il campionato. Tutti cercando di darsi questo obiettivo ma la realtà è un'altra: la Juve è fuori concorso e noi dobbiamo cercare di arrivare tra il secondo e il quarto posto. Dobbiamo superare il girone di Champions, rimanere uniti e accantonare tutte le voci e dicerie extra Trigoria".

Di Francesco: "Il tecnico è tra i più bravi in Italia, è giovane, ha prospettive, ha carattere e non si fa influenzare da nessuno. Dimostrerà il suo valore e già l'ha fatto lo scorso anno. Roma si aspetta grandi risultati, si vuole vincere ed è giusto. Qui è tanto tempo che non si vince ma neanche le altre vincono dato che è sempre la Juve a vincere. Dobbiamo rimanere vicini al mister, soprattutto i tifosi. Senza i tifosi non possiamo andare da nessuna parte. Dopo tre partite non possiamo giudicare un'annata, il mister sa come uscirne e la squadra deve essere brava a seguirlo".

Le parole di Kluivert e Schick: "Ho letto le interviste in Nazionale. Sono ragazzi, è normale vogliano giocare, chiunque vuole scendere in campo. Anche io a 18 anni volevo essere protagonista, chi risponderebbe di no. Poi vengono estrapolate cose non dette e dispiace. Hanno un gran futuro e la Roma punta fortemente su di loro. Schick e Kluivert hanno detto ciò che avrei detto anche io a diciotto anni. Dispiace perché poi la gente legge e ascolta ciò che viene scritto ma la realtà la conosciamo solo noi. Purtroppo la gente va dietro a queste cose e si fa quindi un'idea non giusta".

Monchi: "Non sto a difenderlo. Lui si sarà mosso con la società in determinati modi. Ha venduto grandi giocatori ma ne ha comprati altri altrettanto grandi, alcuni giovani di prospettiva, giocatori che possano fare già bene adesso. Questa è una squadra già forte, di alto livello. Stare qui e giudicare Monchi è superfluo. A fine anno si può fare un bilancio, di non certo non a tre giornate dall'inizio. Bisogna avere equilibrio. Non ci deve però essere alcun alibi. Bisogna sempre provare a fare meglio e a vincere lo scudetto poi se non c'è la possibilità non si può fare niente".