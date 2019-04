Roma, Totti: "Juventus tra le più forti in Europa, va presa come esempio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di beIN Sports Francesco Totti ha parlato così dello strapotere della Juventus in Italia, che rende la lotta per lo Scudetto inesistente: "Purtroppo è la verità. Speriamo che dal prossimo anno questa cosa possa fermarsi, sarà difficile perché la Juventus è strutturata per vincere, come società, come squadra. Va presa come esempio in determinati modi e in determinati momenti della stagione: quando una squadra vince sempre vuol dire che è forte in tutto. È completa, ha uno stadio personale, ha più disponibilità, può vendere e comprare e rispetto ad altre è facilitata. Il campo dà la sentenza definitiva e questa dice che è la più forte d’Italia e una delle più forti d’Europa. Ci sono squadre in Europa ancora più strutturate, ma ha comprato Ronaldo e i top del top, sono tanti anni che non vincono la Champions e l’obiettivo principale per loro è questo".