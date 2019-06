Da ieri è ufficiale l'impensabile: il legame che neanche l'addio al calcio giocato era stato in grado di spezzare, si è consumato con una conferenza stampa dai toni accesi, in cui Francesco Totti non ha lesinato accuse alla proprietà statunitense della Roma. Dopo trent'anni è finita un'era incredibile per la Lupa e l'ex numero 10 deve pensare ad un futuro che nessuno avrebbe potuto immaginare, cioè distinto dai colori giallorossi. Quale sarà ora il destino di Francesco Totti? Ce lo siamo chiesti noi in redazione e giriamo a voi lettori la domanda, grazie al sondaggio di TMW!