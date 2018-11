Roma, Totti nella Hall of Fame: "E' un privilegio, sempre unito al pubblico"

Fonte: dall'inviato a Roma

Francesco Totti torna a vestire la fascia di capitano della Roma. Stavolta guidando la squadra Hall of Fame giallorossa, in cui è stato inserito stasera: "Non è come giocatore, non può esserlo, sono tappeti diversi. Oggi per me è un giorno troppo importante, perché essendo romano, romanista e capitano, ricevere questa maglia è un privilegio. È difficile da descrivere, davanti a questo pubblico è sempre emozionante. La cosa più bella è rimanere unito al pubblico come è sempre stato. Sono tutti fratelli e sorelle, li amo. Loro sono nella mia Hall of Fame".