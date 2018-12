Roma, Totti: "Perché nessuno degli arbitri viene in tv a spiegare l'errore?"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Totti, dirigente della Roma, dopo il pareggio con l'Inter è intervenuto al microfono di RomaTv: "Nel primo tempo decisione vergognosa, tutti hanno visto il fallo su Zaniolo. Ok Rocchi che può avere la visuale coperta in campo, ma Fabbri era davanti allo schermo al Var. Vorrei che uno di loro venisse a spiegare perché non è stato fischiato calcio di rigore. Il secondo (quello poi realizzato da Kolarov, ndr), era anche più difficile da vedere, anche noi in tribuna non lo avevamo visto subito. Ma il primo era evidente, e dopo il fallo non fischiato c'è stato un ribaltamento di fronte e abbiamo preso gol. Poi dopo aver preso un gol è sempre difficile riprendersi, ma oggi sono stati molto bravi tutti, hanno dimostrato carattere e personalità. La mia presenza aiuta la squadra? Diciamo che io posso forse capire meglio rispetto agli altri dirigenti gli umori dei giocatori, però non voglio mettermi in mostra e prendermi i complimenti, sono uno che sta dietro le quinte,e da lì voglio dare una mano. Cerco sempre di tirare fuori il meglio dai giocatori. Come si risolve questa questione del Var? Pensiamo alla grande prestazione della squadra, poi il resto. Facciamo riunioni ovunque, ma non mi sembra si rispetti quanto si dice. Mi sembra anche inutile fare certe riunioni, il campo decide. Se non si pratica quello che si decide allora è tutto è inutile. Mi piacerebbe sentire la spiegazione di Fabbri, evidentemente non era collegato, altrimenti è tutto inspiegabile".