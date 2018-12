Roma, Totti: "Se ho incontrato Rocchi? No, forse era a svegliare Fabbri"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel post partita di Roma-Inter, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il dirigente giallorosso Francesco Totti (intervenuto al posto di Di Francesco) parla della partita dell'Olimpico.

Ha incontrato Fabbri?

"No, anche perché credo stia dormendo (ride, ndr)...Io mi chiedo: il VAR a che serve? Se l'arbitro non riesce a vedere, il VAR perché non lo chiama? Perché non gli ha detto che è rigore? Dovremmo chiederlo a lui. E mi piacerebbe molto sapere la risposta".

Dopo il rigore concesso a Chiesa contro di voi, avete sollecitato ad un uso maggiore del VAR.

"Non cerchiamo alibi. Ma anche altre squadre hanno avuto episodi contro. Oggi c'è stato un arbitraggio a dir poco vergognoso, può cambiare la stagione. Da ipotetico rigore nostro, fallo non fischiato su Zaniolo e gol loro. Si tratta di un match decisivo, che può valere una stagione. Cambiare così una partita, in una situazione come la nostra, è male. Bisogna trovare una soluzione, perché così il VAR non va".

Può essere un punto di partenza per voi?

"Ho visto una Roma superlativa. Il mister è davanti a tutti. Ci tiene molto, sta mettendo a disposizione i propri valori, han dimostrato cinismo. Bella partita, per il pubblico e per il gioco".

Grande reazione della Roma, in un momento di difficoltà. Kluivert, Zaniolo. Con dei giovani, Di Francesco ha pareggiato la partita. Su chi punteresti per il futuro?

"Ce li godiamo tutti, vogliamo farli crescere con tranquillità. Devono cominciare a correre, per capire quale sia la realtà del calcio".

Da dirigente, ha avuto la possibilità di parlare con Rocchi?

"No, perché è andato via subito. Forse è andato a svegliare Fabbri..."