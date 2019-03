Roma, Totti: "Si parla troppo di altro. Zaniolo? Paragoni eccessivi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Totti, dirigente della Roma, a pochi minuti dalla sfida al Porto, direttamente dal terreno di gioco dell'Estadio do Dragao, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Si è parlato più di altro che della partita, mentre questa gara viene prima di tutto. E' troppo importante per tutti, siamo uniti per avere una grande serata".

Sul derby: "Quella è sempre una partita diversa da tutte le altre. E' chiaro che gli acciacchi rimangano, ma abbiamo una gara così importante che il passato va cancellato".

In Portogallo riportano sempre il tuo commento 'Porto? Sorteggio fortunato'. "Fortunato fino ad un certo punto. Anche loro penso che preferissero la Roma a Barcellona, Real Madrid o altre big. Il mio è stato soltanto un commento e va accettato".

Come giudichi la stagione della Roma? "E' una stagione altalenante, ma siamo in corsa per i quarti di Champions e a tre punti dalla quarta in campionato, pertanto penso che abbiamo ancora tante partite a disposizione per arrivare ai nostri obiettivi".

Cosa si dice nello spogliatoio in questi casi? "Di cose se ne possono dire tante, ma in queste partite le parole le porta via il vento. Giocare, sentire la musichetta della Champions, sapere che qui ci si gioca i quarti di finale. Le parole non servono, contano i fatti. Non vado nello spogliatoio a dire qualcosa, per me sono tutte barzellette. Ad un giocatore di questo livello non serve ascoltare le parole di un dirigente o di un compagno".

Su Zaniolo: "Sta vivendo bene l'ultimo periodo, ma penso che se ne stia parlando troppo, anche se lui in campo risponde sempre molto bene. Ma da qui a dire che è l'erede di Totti, di Zidane o di chiunque altro è un po' eccessivo. E' giovane, ha margini di miglioramento e tra 4-5 anni vedremo di che pasta è fatto. Spero che diventi tra i migliori al mondo, è un giocatore della Roma e lo tuteleremo".

La Roma passa se mette il cuore o il veleno? "Entrambe le cose. Oggi serve un po' tutto perché sono partite diverse da tutte le altre. La squadra è forte e questo lo sa".