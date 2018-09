Roma, Totti sta con Di Francesco. E a un tifoso: "Non lo caccia nessuno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Francesco Totti sta con Di Francesco. L'ex capitano della Roma, e attuale dirigente, ha fatto sapere chiara la sua opinione alla proprietà e non crede che cambiare tecnico sia la mossa giusta.

In questo senso, scrive il Corriere dello Sport, eloquente la sua battuta a un tifoso che ieri gli chiedeva lumi sul futuro di Di Francesco: "Non lo caccia nessuno", ha detto Totti.