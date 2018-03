Roma, Totti su Messi: "Mio figlio pazzo di lui, dovrà darmi una maglia"

L'edizione romana del Corriere della Sera riporta alcune parole di Francesco Totti, dirigente della Roma presente ieri a Nyon per il sorteggio di Champions League che ha associato i giallorossi al Barcellona per i quarti. "Siviglia e Liverpool erano più abbordabili, ma in campo è tutto diverso. Tutti si aspettano il passaggio del turno del Barça, ma di fronte avranno una squadra competitiva. Messi? Lo guardo sempre in tv perché mio figlio è pazzo di lui, lo conosco a memoria. Gli ho mandato 4 o 5 maglie che mi aveva chiesto, adesso dovrà darmene una per Cristian", ha detto l'ex numero 10 romanista.