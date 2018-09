Roma, Totti sul mercato: "Squadra forte, superfluo giudicare Monchi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Monchi sotto assedio per un mercato che a non tutti è piaciuto. Francesco Totti ne ha parlato così ai microfoni di Roma Radio: "Non sto a difenderlo. Lui si sarà mosso con la società in determinati modi. Ha venduto grandi giocatori ma ne ha comprati altri altrettanto grandi, alcuni giovani di prospettiva, giocatori che possano fare già bene adesso. Questa è una squadra già forte, di alto livello. Stare qui e giudicare Monchi è superfluo. A fine anno si può fare un bilancio, di non certo non a tre giornate dall'inizio. Bisogna avere equilibrio. Non ci deve però essere alcun alibi. Bisogna sempre provare a fare meglio e a vincere lo scudetto poi se non c'è la possibilità non si può fare niente".