Roma, Totti: "Sulla carta sembra tutto semplice, ma avremo gare difficili"

Francesco Totti, dirigente della Roma, parla così del sorteggio di Champions League per la sua squadra ai microfoni di Sky: "Sulla carta sembra tutto semplice, l'anno scorso non era così ma abbiamo battuto qualunque squadra ci è capitata davanti. Saranno gare difficili, il Real è campione in carica ma cercheremo di arrivare minimo secondi".

Quanto ha perso il Real con Ronaldo?

"Vedremo che tipo di Real sarà, ma parliamo sempre di extraterrestri. Avrà perso tantissimo ma è sempre il Real Madrid, una squadra competitiva e difficile da battere, da rispettare sempre".

Partite da semifinalista della scorsa stagione: che obiettivo avete?

"Far meglio dell'anno scorso vorrebbe dire andare a Madrid e non sarà facile, cercheremo di andare il più lontano possibile. Le aspettative sono altissime, il gruppo è unito e il mister ha grandi obiettivi: cercheremo di dire la nostra".

Bilancio della Roma dopo acquisti e cessioni?

"E' una squadra competitiva, nel periodo estivo si vendono e si comprano e le scelte della società vanno rispettare. Punteremo forte sui giovani di prospettiva".

Ci racconti la tua ultima visita al Bernabeu?

"Mi accolsero molto bene, c'erano giocatori che si inchinavano a me nonostante fossero extraterrestri. Fu un giorno gratificante, il presidente Florentino Perez ha voluto la mia maglietta a tutti i costi con una dedica particolare: "l'unico giocare che mi ha detto di no"".