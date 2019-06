Roma, Totti: "Tornerò allo stadio: andrò con De Rossi in Curva Sud"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Totti, durante la sua conferenza stampa di oggi, ha parlato anche della possibilità che possa tornare allo stadio a vedere alcune partite della Roma: "Sì, anche perché io sono tifoso della Roma. Può darsi pure che andrò in Curva Sud. Anzi, lo sai che faccio? Prendo Daniele, se non andrà a giocare altrove, e insieme la andiamo a vedere in Curva Sud".