© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Totti detta le sue condizioni". Titola così Il Messaggero in merito all'ex capitano della Roma che, nella giornata di ieri, ha pubblicato un tweet per le notizie circolate sulla sua posizione. "In questo momento vengono dette e scritte tante parole, cercando di ipotizzare i miei pensieri e le mie scelte. A breve il mio punto di vista nella giusta sede", ha scritto l'ex numero 10.

La situazione. Il giornale rivela che Totti proverà a dettare le sue condizioni e per questo non ha ancora risposto all'offerta ricevuta il mese scorso: gli piace il ruolo di dt. Ma l'etichetta non gli basta, vuole essere operativo e non lo è. Se la situazione non cambia, si chiamerà fuori. Per il campione del mondo a Germania 2006 è possibile una nuova avventura in Federcalcio.