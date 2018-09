Roma, tra clausole e penali il futuro di Monchi è incerto

All'interno del contratto di Monchi, direttore sportivo della Roma finito recentemente sul banco degli imputati, prevede una clausola rescissoria che potrebbe permettergli di interrompere prima del 2022, l'accordo con i giallorossi. All'interno è presente anche una penale in caso di trasferimento di Real Madrid e Barcellona, con quest'ultimi fortemente interessati a riportarlo in Spagna nel corso dei prossimi mesi. Per il momento lui pensa solo a risollevare il club di Pallotta da questo momento negativo, anche se il futuro resta tutt'altro che certo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.