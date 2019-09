Roma, tra infortuni e riscatto: l’avvio a due velocità di Spinazzola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Arriva da protagonista. La Roma si dovrà basare su di lui”. Così Petrachi parlava di Spinazzola nel giorno della presentazione dell’ex Juventus, nonché il primo acquisto della nuovo corso giallorosso. Un investimento importante (29 milioni) per un ragazzo di 26 anni in cerca di riscatto dopo due stagioni di alti e bassi per colpa degli infortuni. Prende parte a tutto il ritiro estivo e nelle amichevoli si distingue spesso tra i migliori in campo candidandosi a diventare il titolare della fascia sinistra o destra vista la sua duttilità.

STORICO - Il 20 agosto, però, arriva il primo stop. A quattro giorni dall’esordio in campionato, Spinazzola si ferma in allenamento per un evento distrattivo al bicipite femorale sinistro. Dunque sul ragazzo piomba nuovamente l’ombra degli infortuni che lo hanno martellato negli ultimi due anni. Per risalire infatti all’ultima stagione con più di 30 presenze bisogna arrivare a quella 16-17 con l’Atalanta, che lo consacra da esterno sinistro. Trentasei partite tra Serie A ed Europa League e un rendimento sempre elevato, migliorando i numeri dell’anno prima ancora, quello con il Perugia in B. Poi il calvario nell’ultimo anno a Bergamo e in quello dopo alla Juventus con appena 31 partite con entrambe le maglie.

RIPARTENZA - L’infortunio che accusa a inizio stagione con la Roma, però, sembra un episodio casuale. Nessuna recidività, nonostante questa fosse stata messa in conto da Petrachi. “Di tanto in tanto lui e Pastore hanno questi problemi” aveva ammesso a chiusura del mercato. La prova di una condizione, almeno per il momento, ritrovata risiede nel recupero per la gara di questo pomeriggio con il Lecce. Contro l’Atalanta si ferma per un fastidio al flessore sinistro, ma nessuna lesione muscolare dopo gli accertamenti. Solo un dolore accusato per colpa di una vecchia cicatrice. Ecco, la speranza di Spinazzola è che gli infortuni del passato possano rimanere tali, nulla di più di un segno. Anche Fonseca incrocia le dita perché dalla condizione del terzino passano anche quelle di Florenzi e Kolarov, fino a oggi costretti a fare gli straordinari.